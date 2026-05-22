У Манчестері завершується одна з найуспішніших тренерських історій сучасності. Гвардіола залишає клуб, з яким виграв усе можливе та перетворив "містян" на домінатора європейського футболу, передає 24 Канал.

Що відомо про рішення Гвардіоли?

Про те, що Пеп Гвардіола покине клуб після завершення сезону, повідомив офіційний сайт Манчестер Сіті. Раніше іспанець заявляв, що хоче взяти паузу в кар'єрі після виснажливих років роботи в АПЛ.

Не питайте мене про причини, чому я йду. Немає причини, але глибоко всередині я знаю, що настав мій час. Немає нічого вічного, але якби було – я був би тут. Вічними будуть ці відчуття, люди, спогади, любов, яку я маю до свого Манчестер Сіті,

– розповів Гвардіола для пресслужби клубу.

Гвардіола залишить Ман Сіті після останнього матчу чемпіонату проти Астон Вілли. Він не матиме для команди турнірного значення: "містяни" за підсумками попереднього туру втратили шанси на перемогу в АПЛ і фінішують на другому місці.

Епоха тотального домінування

Гвардіола очолив Ман Сіті у 2016 році та швидко зробив команду головною силою англійського футболу. Під його керівництвом клуб виграв численні титули АПЛ, Кубки ліги та довгоочікувану Лігу чемпіонів.

Іспанський наставник змінив стиль гри команди та встановив нові стандарти для всього чемпіонату Англії. Його футбол став еталоном для багатьох тренерів у світі.

Хто може замінити легендарного тренера?

Після новини про відхід Гвардіоли в медіа вже почали обговорювати кандидатів на посаду нового наставника. Серед фаворитів називають колишнього тренера Челсі Енцо Мареску.

Останній, за повідомленням The Athletic, вже планує літні трансфери "містян" зі спортивним директором Ман Сіті Уго Віаною.