Особливо гострою останнім часом є тема бойових дій у Палестині, а також війна в Україні. Свою відверту думку щодо цих подій висловив наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола, повідомляє The Athletic.

До теми Зірковий футболіст збірної Португалії зробив татуювання російською мовою

Що сказав Гвардіола про Україну?

Напередодні матчу Кубка ліги проти Ньюкасла іспанського тренера спитали про проблеми у Палестині. Це стало приводом для Пепа дати дуже розгорнутий коментар на тему воєн у світі.

Гвардіола засудив вбивства мирних людей. Каталонець згадав серед іншого і про війну між Україною та Росією.

Ніколи, за всю історію людства ми не мали стільки інформації просто перед очима. Геноцид у Палестині, те, що сталося в Україні та Росії, те, що відбувається в Судані, по всьому світу. Ви хочете це бачити? Це наша проблема як людей. Тут питання не в тому, хто правий, а хто ні. Чи є тут хтось, кого не зачіпає те, що відбувається щодня? Сьогодні ми це бачимо. Раніше ми не могли цього бачити. Мені боляче,

– каже Гвардіола.

"Як можна бажати зла іншій країні? Це не про позицію. Це мої відчуття. Повністю знищувати тисячі невинних людей… Коли у вас є ідея, яку потрібно захищати ціною вбивства тисяч людей, я завжди буду проти цього. Зараз, з усіма технологічними досягненнями, які ми маємо, людство ніколи не мало стільки можливостей: ми можемо дістатися Місяця, можемо зробити все", – заявив коуч.

Як Гвардіола висловився про війни у світі: дивитися відео

Що Гвардіола думає про вбивства у США?

Гвардіола також згадав і про мітинги у США проти політики Дональда Трампа. На кількох з них було вбито двох протестувальників, які не чинили агресивних дій проти поліції.

Ми досі вбиваємо одне одного. Навіщо? Потрібно говорити, інакше справедливість просто зникає. Подивіться, що сталося у США з Рене Гуд і Алексом Претті. Їх убили. Один із них – медбрат Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. П’ять чи шість людей навколо нього, він лежить на траві і лунає десять пострілів,

– розповів Пеп.

"Скажіть мені, як це можна захистити? Якщо хтось зробив щось не так, йдіть до суду, подавайте позов. Ідеального суспільства не існує, ніхто не ідеальний. Але ми повинні працювати, щоб зробити його кращим. Людина, яка прийшла захистити жінку, була оточена і вбита за це. Хто може це захистити?", – резюмував наставник Манчестер Сіті.

Зазначимо, що сам Гвардіола має доволі неоднозначні політичні погляди. Наставник відкрито виступав за незалежність Каталонії від Іспанії Крім того, під час ігрової кар'єри Пеп зіграв сім матчів за збірну Каталонії.

Як Манчестер Сіті виступає у сезоні 2025 – 2026?