Лидер Арсенала забил гол впервые с декабря 2024 года: видео взятия ворот
- Букайо Сака из Арсенала появился на поле в матче против Фулхэма, впервые после травмы, полученной в декабре 2024 года.
- В сезоне 2024/2025 Сака уже сыграл в 25 матчах, забив 10 голов и сделав 14 голевых передач.
Во вторник, 1 апреля, состоялся 30-й тур Английской Премьер-лиги-2024/2025. В одном из матчей Арсенал на "Эмирейтс" принимал Фулхэм.
"Канониры" одержали важную победу над "дачниками" – 2:1. Лидер Арсенала Букайо Сака отметился результативным действием после длительного отсутствия на поле, сообщает 24 канал.
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Сака вернулся на поле с голом
Букайо Сака 21 декабря 2024 года получил тяжелую травму бедра в матче с Кристал Пэлас в 17 туре чемпионата Англии сезона-2024/2025. После чего лидер Арсенала был прооперирован.
В игре против Фулхэма англичанин на 66-й минуте матча впервые вышел на поле с 2024 года. На 73-й минуте игры Сака смог отличиться голом, замкнув передачу от партнера.
Видео гола Сака в ворота Фулхэма:
В текущем сезоне Букайо Сака сыграл в 25 матчах за Арсенал во всех турнирах. На счету английского полузащитника "канониров" 10 забитых мячей и 14 голевых передач.