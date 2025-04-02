"Каноніри" здобули важливу перемогу над "дачниками" – 2:1. Лідер Арсенала Букайо Сака відзначився результативною дією після довготривалої відсутності на полі, повідомляє 24 канал.

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Сака повернувся на поле із голом

Букайо Сака 21 грудня 2024 року зазнав важкої травми стегна у матчі з Крістал Пелес у 17 турі чемпіонату Англії сезону-2024/2025. Після чого лідера Арсенала було прооперовано.

У грі проти Фулхема англієць на 66-й хвилині матчу вперше вийшов на поле з 2024 року. На 73-й хвилині гри Сака зміг відзначитись голом, замкнувши передачу від партнера.

Відео голу Сака у ворота Фулхема:

У поточному сезоні Букайо Сака зіграв у 25 матчах за Арсенал в усіх турнірах. На рахунку англійського півзахисника "канонірів" 10 забитих м'ячів та 14 гольових передач.