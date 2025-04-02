"Канониры" одержали важную победу над "дачниками" – 2:1. Лидер Арсенала Букайо Сака отметился результативным действием после длительного отсутствия на поле, сообщает 24 канал.

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Сака вернулся на поле с голом

Букайо Сака 21 декабря 2024 года получил тяжелую травму бедра в матче с Кристал Пэлас в 17 туре чемпионата Англии сезона-2024/2025. После чего лидер Арсенала был прооперирован.

В игре против Фулхэма англичанин на 66-й минуте матча впервые вышел на поле с 2024 года. На 73-й минуте игры Сака смог отличиться голом, замкнув передачу от партнера.

Видео гола Сака в ворота Фулхэма:

В текущем сезоне Букайо Сака сыграл в 25 матчах за Арсенал во всех турнирах. На счету английского полузащитника "канониров" 10 забитых мячей и 14 голевых передач.