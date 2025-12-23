Арсенал – Кристал Пэлас: прогноз на четвертьфинал Кубка лиги

Матч между Арсеналом и Кристал Пэлесом закроет четвертьфинальную стадию Кубка футбольной лиги сезона 2025 –2026. Соперники определят последнего обладателя путевки в полуфинал.

Поединок 1/4 финала Кубка Футбольной лиги Арсенал – Кристал Пэлас состоится во вторник, 23 декабря. Встреча в Лондоне на арене "Эмирейтс" начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Как играли раньше Арсенал и Кристал Пэлас?

"Канониры" имеют отличную статистику матчей с "орлами". История встреч, по данным Transfermarkt, насчитывает 59 матчей. Арсенал уверенно лидирует в противостоянии: 36 побед против 6 у Кристал Пэлас. Еще 14 поединков не определили победителя.

Футболисты Арсенала забили в два раза больше соперника: общая разница забитых и пропущенных мячей составляет 126:56 в пользу "канониров". Отметим, что в восьми последних матчах команда Микеля Артеты одержала семь побед, а еще один поединок завершился вничью.

"Канониры" подходят к кубковой встрече с трехматчевой победной серией. А вот "орлы" не могут одержать победу в трех последних поединках: два поражения и одна ничья.

Последний раз соперники встречались 26 октября в рамках 9-го тура АПЛ. Подопечные Артеты минимально победили команду Оливера Гласнера со счетом 1:0. Победный гол забил хавбек "канониров" Эберечи Эзе.

Прогноз букмекера

Арсенал является безоговорочным фаворитом матча по линии betking. На победу "канониров" дают 1,52. Шансы Кристал Пэлас оценивают в 6,50. На ничейный результат выставлен коэффициент 4,20. На проход Арсенала в следующий раунд можно поставить с коэффициентом 1,30, а Кристал Пэлас – 3,60. По мнению букмекеров, в матче будет забито 2 – 3 гола. На тотал больше 2,5 голов выставлен коэффициент 1,93, тогда как ТМ2,5 – 1,86. Коэффициент на то, что забьют обе команды, равен 2,10.

*Коэффициенты поданы по состоянию на 22:35 22.12.2025

Как Арсенал и Кристал Пэлас выступали в предыдущих раундах Кубка лиги?