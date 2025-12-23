Арсенал – Крістал Пелес: прогноз на чвертьфінал Кубка ліги
- Арсенал зустрінеться з Крістал Пелес у чвертьфіналі Кубка англійської ліги 23 грудня на "Емірейтс", матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- Арсенал вважається фаворитом з коефіцієнтом 1,52 на перемогу, тоді як шанси Крістал Пелес оцінюють у 6,50.
Матч між Арсеналом та Крістал Пелесом закриє чвертьфінальну стадію Кубка Футбольної ліги сезону 2025 – 2026. Суперники визначать останнього володаря путівки до півфіналу.
Поєдинок 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги Арсенал – Крістал Пелес відбудеться у вівторок, 23 грудня. Зустріч у Лондоні на арені "Емірейтс" розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Як грали раніше Арсенал та Крістал Пелес?
"Каноніри" мають чудову статистику матчів з "орлами". Історія зустрічей, за даними Transfermarkt, нараховує 59 матчів. Арсенал впевнено лідирує у протистоянні: 36 перемог проти 6 у Крістал Пелес. Ще 14 поєдинків не визначили переможця.
Футболісти Арсенала забили у два рази більше за суперника: загальна різниця забитих та пропущених м'ячів становить 126:56 на користь "канонірів". Зазначимо, що у восьми останніх матчах команда Мікеля Артети здобула сім перемог, а ще один поєдинок завершився внічию.
"Каноніри" підходять до кубкової зустрічі з триматчевою переможною серією. Натомість "орли" не можуть здобути перемогу у трьох останніх поєдинках: дві поразки та одна нічия.
Востаннє суперники зустрічалися 26 жовтня в рамках 9-го туру АПЛ. Підопічні Артети мінімально перемогли команду Олівера Гласнера з рахунком 1:0. Переможний гол хавбек "канонірів" Еберечі Езе.
Прогноз букмекера
Арсенал є беззаперечним фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу "канонірів" дають 1,52. Шанси Крістал Пелес оцінюють у 6,50. На нічийний результат виставлений коефіцієнт 4,20. На прохід Арсенала в наступний раунд можна поставити з коефіцієнтом 1,30, а Крістал Пелес – 3,60. На думку букмекерів, у матчі буде забито 2 – 3 голи. На тотал більше 2,5 голів виставлений коефіцієнт 1,93, тоді як ТМ2,5 – 1,86. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,10.
*Коефіцієнти подані станом на 22:35 22.12.2025
Як Арсенал та Крістал Пелес виступали у попередніх раундах Кубка ліги?
- "Каноніри" стартували у розіграші Кубка Футбольної ліги зі стадії 1/16 фіналі. У першому матчі команда Артети здолала представника третього дивізіону Порт Вейл з рахунком 2:0.
- У 1/8 фіналу суперником Арсеналу була команда АПЛ Брайтон. Лондонці обіграли суперника зі своїм улюбленим рахунком 2:0.
- Крістал Пелес у 1/16 фіналу ледве не вилетів від команди Чемпіоншипу Міллволл. Основний час завершився внічию 1:1, а у серії пенальті точнішими були "орли" (4:2).
- У наступному раунді команда Гласнера сенсаційно на виїзді розгромила чемпіона Англії Ліверпуль – 3:0. У складі "склярів" дублем відзначився Сарр, а ще один гол на свій рахунок записав іспанець Піно.
