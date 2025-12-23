Поєдинок 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги Арсенал – Крістал Пелес відбудеться у вівторок, 23 грудня. Зустріч у Лондоні на арені "Емірейтс" розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як грали раніше Арсенал та Крістал Пелес?

"Каноніри" мають чудову статистику матчів з "орлами". Історія зустрічей, за даними Transfermarkt, нараховує 59 матчів. Арсенал впевнено лідирує у протистоянні: 36 перемог проти 6 у Крістал Пелес. Ще 14 поєдинків не визначили переможця.

Футболісти Арсенала забили у два рази більше за суперника: загальна різниця забитих та пропущених м'ячів становить 126:56 на користь "канонірів". Зазначимо, що у восьми останніх матчах команда Мікеля Артети здобула сім перемог, а ще один поєдинок завершився внічию.

"Каноніри" підходять до кубкової зустрічі з триматчевою переможною серією. Натомість "орли" не можуть здобути перемогу у трьох останніх поєдинках: дві поразки та одна нічия.

Востаннє суперники зустрічалися 26 жовтня в рамках 9-го туру АПЛ. Підопічні Артети мінімально перемогли команду Олівера Гласнера з рахунком 1:0. Переможний гол хавбек "канонірів" Еберечі Езе.

Прогноз букмекера

Арсенал є беззаперечним фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу "канонірів" дають 1,52. Шанси Крістал Пелес оцінюють у 6,50. На нічийний результат виставлений коефіцієнт 4,20. На прохід Арсенала в наступний раунд можна поставити з коефіцієнтом 1,30, а Крістал Пелес – 3,60. На думку букмекерів, у матчі буде забито 2 – 3 голи. На тотал більше 2,5 голів виставлений коефіцієнт 1,93, тоді як ТМ2,5 – 1,86. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,10.

*Коефіцієнти подані станом на 22:35 22.12.2025

Як Арсенал та Крістал Пелес виступали у попередніх раундах Кубка ліги?