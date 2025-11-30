Уболівальники побачать захопливе протистояння у рамках 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу 2025 – 2026. Це буде 209-те лондонське дербі Челсі та Арсенала в історії (66 – в АПЛ), інформує 24 Канал.

Варте уваги Екстренер Мілана раптово заговорив про бажання очолити збірну України

Хто фаворит матчу Челсі – Арсенал?

Перед першою лобовою грою у поточному сезоні у "канонірів" більша кількість перемог – 84 проти 64-х звитяг у Челсі. Ще 60 матчів були зведені до мирових (дані з порталу Transfermarkt).

У минулому сезоні "аристократи" та "каноніри" двічі зустрічались на одному футбольному полі. Перша зустріч у рамках англійської першості закінчилась нічиєю 1:1. А от у другому поєдинку Арсенал мінімально вдома здолав Челсі 1:0. Єдиний та переможний гол у тому матчі забив Мікель Меріно.

До слова, головний тренер Арсенала Мікель Артета запевнив у передматчевому коментарі, що його підопічні повністю готові до лондонського дербі.

"Це великий матч, велике лондонське дербі, ми зіграємо з дійсно сильним суперником, і вони в чудовій формі. Ми знаємо виклик, ми знаємо можливість, яка у нас буде у неділю, тож ми повністю готові до цього", – процитував слова наставника офіційний сайт Арсенала.

Напередодні очного протистояння обидва англійські гранди провели свої ігри у Лізі чемпіонів 2025 – 2026. Команда Артети сенсаційно вдома обіграла мюнхенську Баварію з рахунком 3:1. У складі "канонірів" забивали Тімбер, Мадуеке та Мартінеллі.

Натомість Челсі ще несподіваніше вдома познущалось з каталонської Барселони 3:0. Голів у ворота "блаугранас" було ще більше, якби суддя усі зараховував. Слід додати, що іспанський гранд із кінця першого тайму грав у меншості через вилучення центрального захисника Араухо.

Прогноз букмекера

По лінії betking саме Арсенал вважають фаворитом лондонського дербі. Перемогу "канонірів" оцінюють у 2,25. Тоді як на звитягу Челсі стоїть коефіцієнт 3,49. Мирова на "Стемфорд Бридж" – 3,34.

Ймовірно, що обидва клуби потішать уболівальників голами – 1,78. Натомість першими відкрити рахунок у матчі можуть гості – 1,76.

*Коефіцієнти подані станом на 23:40 29.11.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Яка ситуація Челсі та Арсенала у таблиці АПЛ?