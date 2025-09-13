Арсенал разгромил новый клуб Зинченко в АПЛ: украинец не смог сыграть
- Александр Зинченко не смог дебютировать за Ноттингем Форест из-за особого правила АПЛ.
- Арсенал победил Ноттингем Форест со счетом 3:0 благодаря голам Субименди и Дьокереша.
В субботу, 13 сентября, состоялся 4-й тур Английской Премьер-лиги 2025/2026. В одном из матчей Арсенал сыграл против Ноттингем Форест.
Александр Зинченко не смог дебютировать за Ноттингем Форест в матче против Арсенала. Лидер сборной Украины оказался вне заявки на матч "лесников" против "канониров" из-за особого правила АПЛ, сообщает 24 канал.
Каким был ход матча Арсенал – Ноттингем Форест?
Арсенал активно начал матч против Ноттингем Фореста. Однако забить "канониры" смогли лишь спустя 30 минут после старта противостояния – отличился роскошным голом Мартин Субименди.
Лондонский клуб остался без капитана команды Мартина Эдегора. Микель Артета заменил норвежского футболиста из-за проблем с плечом, как и было в прошлом матче в АПЛ.
В начале второго тайма Виктор Дьокереш отметился голом в воротах Ноттингем Форест. Шведский форвард Арсенала записал на свой счет второе взятие ворот в АПЛ.
В последней трети матча Мартин Субименди забил второй гол. В итоге Арсенал победил новый клуб Александра Зинченко со счетом 3:0.
Арсенал – Ноттингем Форест 3:0
Голы: Субименди, 32, 79, Дьокереш, 46
Когда следующие матчи Ноттингем Форест?
В следующем матче Ноттингем Форест сыграет в Кубке лиги против Суонси – 17 сентября в среду.
20 сентября "лесники" встретятся с Бернли в пятом туре Английской Премьер-лиги 2025/2026.
А через четыре дня новый клуб Александра Зинченко выступит в первом туре Лиги Европы 2025/2026 – соперник Реал Бетис.