В субботу, 13 сентября, состоялся 4-й тур Английской Премьер-лиги 2025/2026. В одном из матчей Арсенал сыграл против Ноттингем Форест.

Александр Зинченко не смог дебютировать за Ноттингем Форест в матче против Арсенала. Лидер сборной Украины оказался вне заявки на матч "лесников" против "канониров" из-за особого правила АПЛ, сообщает 24 канал.

Каким был ход матча Арсенал – Ноттингем Форест?

Арсенал активно начал матч против Ноттингем Фореста. Однако забить "канониры" смогли лишь спустя 30 минут после старта противостояния – отличился роскошным голом Мартин Субименди.

Лондонский клуб остался без капитана команды Мартина Эдегора. Микель Артета заменил норвежского футболиста из-за проблем с плечом, как и было в прошлом матче в АПЛ.

В начале второго тайма Виктор Дьокереш отметился голом в воротах Ноттингем Форест. Шведский форвард Арсенала записал на свой счет второе взятие ворот в АПЛ.

В последней трети матча Мартин Субименди забил второй гол. В итоге Арсенал победил новый клуб Александра Зинченко со счетом 3:0.

Арсенал – Ноттингем Форест 3:0

Голы: Субименди, 32, 79, Дьокереш, 46

