У суботу, 13 вересня, відбувся 4-й тур Англійської Прем'єр-ліги 2025/2026. В одному з матчів Арсенал зіграв проти Ноттінгем Форест.

Олександр Зінченко не зміг дебютувати за Ноттінгем Форест у матчі проти Арсенал. Лідер збірної України опинився поза заявкою на матч "лісників" проти "канонірів" через особливе правило АПЛ, повідомляє 24 канал.

Яким був хід матчу Арсенал – Ноттінгем Форест?

Арсенал активно розпочав матч проти Ноттінгем Фореста. Проте забити "каноніри" змогли лише через 30 хвилин після старту протистояння – відзначився розкішним голом Мартін Субіменді.

Лондонський клуб залишився без капітана команди Мартіна Едегора. Мікель Артета замінив норвезького футболіста чере проблеми з плечем, як і було у минулому матчі в АПЛ.

На початку другого тайму Віктор Дьокереш відзначився голом у воротах Ноттінгем Форест. Шведський форвард Арсенала записав на свій рахунок друге взяття воріт в АПЛ.

В останній третині матчу Мартін Субіменді забив другий гол. У підсумку Арсенал переміг новий клуб Олександра Зінченка з рахунком 3:0.

Арсенал – Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Субіменді, 32, 79, Дьокереш, 46

