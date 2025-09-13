Олександр Зінченко не зміг дебютувати за Ноттінгем Форест у матчі проти Арсенал. Лідер збірної України опинився поза заявкою на матч "лісників" проти "канонірів" через особливе правило АПЛ, повідомляє 24 канал.
Яким був хід матчу Арсенал – Ноттінгем Форест?
Арсенал активно розпочав матч проти Ноттінгем Фореста. Проте забити "каноніри" змогли лише через 30 хвилин після старту протистояння – відзначився розкішним голом Мартін Субіменді.
Лондонський клуб залишився без капітана команди Мартіна Едегора. Мікель Артета замінив норвезького футболіста чере проблеми з плечем, як і було у минулому матчі в АПЛ.
На початку другого тайму Віктор Дьокереш відзначився голом у воротах Ноттінгем Форест. Шведський форвард Арсенала записав на свій рахунок друге взяття воріт в АПЛ.
В останній третині матчу Мартін Субіменді забив другий гол. У підсумку Арсенал переміг новий клуб Олександра Зінченка з рахунком 3:0.
Арсенал – Ноттінгем Форест 3:0
Голи: Субіменді, 32, 79, Дьокереш, 46
Коли наступні матчі Ноттінгем Форест?
У наступному матчі Ноттінгем Форест зіграє у Кубку ліги проти Свонсі – 17 вересня у середу.
20 вересня "лісники" зустрінуться з Бернлі у п'ятому турі Англійської Прем'єр-ліги 2025/2026.
А через чотири дні новий клуб Олександра Зінченка виступить у першому турі Ліги Європи 2025/2026 – суперник Реал Бетіс.