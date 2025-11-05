Такого не было более 100 лет: Арсеналу покорилось фантастическое достижение после победы в ЛЧ

Во вторник, 4 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов по футболу. В одном из них пражская Славия дома принимала лондонский Арсенал.

Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0. Благодаря этому им покорилось историческое достижение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta.

Какое достижение записал себе в актив Арсенал?

"Канониры" повторили самую длинную "сухую" серию побед среди английских клубов элитного дивизиона в матчах всех турниров. Подопечные Микеля Артеты уже восемь подряд встреч покидают поле победителями, при этом не пропустив ни одного гола.

За это время они сами забили 17 мячей. Рекордная серия длится с 1 октября, когда лондонцы одолели греческий Олимпиакос со счетом 2:0 в Лиге чемпионов. После этого Арсенал также одолел: Вест Хэм (2:0), Фулхэм (1:0), Атлетико (4:0), Кристал Пэлас (1:0), Брайтон (2:0), Бернли (2:0) и Славию (3:0).

Отметим, что в целом такое достижение покорялось лишь двум представителям Англии и такого не было уже более века. Рекорд лондонцы делят с Престоном и Ливерпулем, которые имели подобную серию в 1889 и 1920 годах соответственно.

Это достижение устанавливали давно, поэтому это говорит о его сложности. Конечно, для такой серии побед нужно много работать, и больше всего радует, пожалуй, не сам результат, а настроение игроков. Они говорят о том, как мы можем еще лучше выступить, мы видим одну или две ситуации, которые могли бы решить лучше. Поэтому, если мы сможем продолжать совершенствоваться, этот результат будет иметь большее значение,

– прокомментировал рекорд Артета для пресс-службы Арсенала.

Напомним, что в поединке Славия – Арсенал произошло еще одно историческое событие. Полузащитник "канониров" Макс Доуман дебютировал в Лиге чемпионов, став самым молодым игроком в истории турнира.

К слову. Следующий матч Арсенал проведет 8 ноября на выезде против Сандерленда. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Как выступает Арсенал в сезоне-2025/2026?