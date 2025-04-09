"Повезло": звезда Реала прокомментировал сокрушительное поражение от Арсенала в ЛЧ

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них лондонский Арсенал встречался с мадридским Реалом.

"Канониры" одержали яркую победу со счетом 3:0. Дублем отметился Деклан Райс, который установил уникальный рекорд турнира, а точку в поединке поставил Микель Мерино.

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Реалистичный комментарий от англичанина

После завершения матча полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем прокомментировал поражение своей команды. Он признал, что Арсенал был сильнее и считает, что результат мог быть еще хуже для Реала, сообщает 24 Канал со ссылкой на Goal.

Нам повезло, что мы пропустили только три гола. Мы были далеки от победы. Это факт, и Арсенал был действительно хорош. Два их гола были забиты со штрафных, но они могли забить намного больше. Есть ответный матч, и мы надеемся на победу в нем,

– сказал Беллингем

Отметим, что это был третий очный поединок в истории между Арсеналом и Реалом. Мадридцы еще ни разу не побеждали и даже не забивали "канонирам" – одна ничья и два поражения, общий баланс голов 0:4

К слову. В нынешнем сезоне Джуд Беллингем провел на клубном уровне 42 матча во всех турнирах. В них он забил 13 голов и столько же отдал ассистов.

Напомним, что ответный матч между Реалом и Арсеналом состоится 16 апреля в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.