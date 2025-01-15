На этой неделе в чемпионате Англии 2024-2025 проходят матчи 21 тура АПЛ. Центральный из них состоится в среду, 15 января. В рамках северолондонского дерби Арсенал будет принимать Тоттенхэм, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

По теме Без Мудрика никак: Челси едва не проиграл Борнмуту, но спасла ошибка Забарного

Команды разного уровня

"Шпоры" откровенно проваливаются в этом сезоне. Несмотря на две победы над Манчестер Сити и успех с Ливерпулем в Кубке лиги подопечные Постекоглу очень много очков потеряли в матчах с середняками.

Тоттенхэм уже четыре игры подряд не выигрывает в АПЛ, из-за чего скатился аж на 13 место. Расстояние от еврокубковой зоны составляет уже девять очков. Дела Арсенала идут куда лучше, хотя фанаты "канониров" явно рассчитывали на большее.

Команда Александра Зинченко рассчитывала побороться за чемпионство, но сейчас уже существенно отстала от Ливерпуля на семь баллов. Сейчас перед Арсеналом стоит вопрос гарантии места в Лиге чемпионов.

Читайте также Бывший тренер Мудрика по Челси нашел себе новую работу в АПЛ

Прогноз Favbet

Поэтому очевидно, что в отчетной игре фаворитом будет именно Арсенал. Коэффициент на успех "канониров" составляет 1,40, тогда как Тоттенхэма – 7,60. Ничья же оценивается в 5,20.

При этом матч обещает быть довольно результативным. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,47, тогда как на ТМ2,5 – 2,72. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты:

Кай Хаверц (Арсенал) – 2,55

Рахим Стерлинг (Арсенал) – 2,55

Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 2,75

Леандро Троссар (Арсенал) – 2,75

Мартин Эдегор (Арсенал) – 3,00

Сон Хын Мин (Тоттенхэм) – 3,50

Доминик Соланке (Тоттенхэм) – 4,00

Бреннан Джонсон (Тоттенхэм) – 5,00

Тимо Вернер (Тоттенхэм) – 5,00

Деян Кулусевски (Тоттенхэм) – 5,00

Отметим, что последние встречи против Тоттенхэма удачно даются Арсеналу. В прошлых восьми играх "канониры" триумфовали шесть раз. В первом круге подопечные Артеты минимально выиграли благодаря голу Магальяэса.