Арсений Батагов может сменить клубную прописку летом этого года. Украинским защитником интересуются в топовых европейских чемпионатах.

На Багатова появился претендент с Туманного Альбиона. Защитник сборной Украины U-21 и Трабзонспора может продолжить карьеру в Англии, сообщает 24 канал со ссылкой на Fanatik.

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Где продолжит карьеру Батагов?

Арсений Батагов может покинуть чемпионат Турции и продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ. Украинским защитником Трабзонспора заинтересовался середняк чемпионата Англии – Брайтон.

Более того, "мартыны" сделали запрос турецкому клубу относительно трансфера украинского центрбека. "Черноморские штормы" выставили цену, за которую готовы отпустить Батагова покорять Англию.

Трабзонспор хочет получить за переход Арсения Батагова по меньшей мере 20 миллионов евро. Считается, что для Брайтона эти средства приемлемы, но стороны продолжают переговоры.

К слову. Арсений Батагов в сезоне 2024/2025 сыграл в 23 матчах в составе Трабзонспора в официальных турнирах. Украинский защитник турецкого клуба отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщали о том, что итальянские гранды хотят приобрести Артема Довбыка в это летнее трансферное окно. Рома требует кругленькую сумму за нападающего сборной Украины.