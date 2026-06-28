Украинский защитник Арсений Багатов стал объектом анализа известного видеоскаута Эмира. Об этом турецкий специалист сообщил в социальной сети Х.

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Как оценили Батагова?

Эмир дал положительный отзыв о способностях Арсения Батагова. Аналитик выделил целый ряд преимуществ украинца.

Одними из сильнейших качеств Батагова являются его умение отдавать точные пасы и видение игры. Когда вратарь подключается, Батагов может более комфортно получать мяч на более широкой площади и активнее использовать свой арсенал передач. Он может эффективнее прорывать оборону соперника,

– написал Эмир.

Отметим, что 24-летний Батагов уже несколько раз получал вызов в национальную сборную Украины, но дебютировать ему мешают травмы.

Арсений Батагов: что известно?

Украинский защитник является воспитанником школы харьковского Металлиста. В родном чемпионате выступал за Днепр, Днепр-1, Полесье и Зорю. За турецкий Трабзонспор защитник выступает с лета 2024 года. За этот период Арсений сыграл 53 официальных матча за клуб, в которых отличился тремя голами и четырьмя голевыми передачами.

В прошлом сезоне Трабзонспор завоевал бронзовые медали национального чемпионата и Кубок Турции. В предстоящем сезоне клуб начнет выступление в квалификации Лиги Европы. Появление Батагова на поле следует ожидать в сентябре, пишет Transfermarkt.