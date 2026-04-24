Сейчас украинский футболист играет за Трабзонспор. Журналист Юнус Эмре в сети X рассказал новые детали о его травме.
Что известно о травме Батагова?
9 марта 2026 года в матче против Кайсериспора получил повреждение связок правого колена.
Футболист до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам из-за травмы, и его восстановление может затянуться.
Пока неизвестно, удастся ли ему принять участие в остатке сезона – окончательное решение по операции ожидается до конца недели. Есть вероятность, что нынешний сезон для украинского центрбека уже завершен, хотя официального подтверждения от Трабзонспора еще нет.
Ранее сообщалось, что операция может и не понадобиться.
Что известно об Арсении Батагове?
- Контракт с Трабзонспором рассчитан до 30 июня 2028 года.
В августе 2024 года он перешел в турецкий клуб из луганской Зари за 1,8 миллиона евро.
В сезоне 2025/2026 стал одним из ключевых защитников команды, принял участие в 30 матчах, отметившись одним голом и тремя ассистами. В ноябре 2025 года его признали лучшим защитником Суперлиги Турции.
Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 года.
По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 11 миллионов евро.