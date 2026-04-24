Игрок сборной Украины вынужден пропустить оставшуюся часть футбольного сезона

Перед матчами сборной Украины по футболу травмы игроков являются распространенной темой. Одним из травмированных перед отборочными матчами на чемпионат мира был Арсений Батагов.

Сейчас украинский футболист играет за Трабзонспор. Журналист Юнус Эмре в сети X рассказал новые детали о его травме.

Что известно о травме Батагова?

9 марта 2026 года в матче против Кайсериспора получил повреждение связок правого колена.

Футболист до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам из-за травмы, и его восстановление может затянуться.

Пока неизвестно, удастся ли ему принять участие в остатке сезона – окончательное решение по операции ожидается до конца недели. Есть вероятность, что нынешний сезон для украинского центрбека уже завершен, хотя официального подтверждения от Трабзонспора еще нет.

Ранее сообщалось, что операция может и не понадобиться.

Что известно об Арсении Батагове?