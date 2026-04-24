Игрок сборной Украины вынужден пропустить оставшуюся часть футбольного сезона
- Арсений Батагов получил травму связок правого колена и может пропустить оставшуюся часть футбольного сезона из-за возможной операции.
- Батагов является ключевым защитником Трабзонспора с контрактом до 2028 года, его рыночная стоимость составляет 11 миллионов евро.
Перед матчами сборной Украины по футболу травмы игроков являются распространенной темой. Одним из травмированных перед отборочными матчами на чемпионат мира был Арсений Батагов.
Сейчас украинский футболист играет за Трабзонспор. Журналист Юнус Эмре в сети X рассказал новые детали о его травме.
Что известно о травме Батагова?
9 марта 2026 года в матче против Кайсериспора получил повреждение связок правого колена.
Футболист до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам из-за травмы, и его восстановление может затянуться.
Пока неизвестно, удастся ли ему принять участие в остатке сезона – окончательное решение по операции ожидается до конца недели. Есть вероятность, что нынешний сезон для украинского центрбека уже завершен, хотя официального подтверждения от Трабзонспора еще нет.
Ранее сообщалось, что операция может и не понадобиться.
Что известно об Арсении Батагове?
- Контракт с Трабзонспором рассчитан до 30 июня 2028 года.
В августе 2024 года он перешел в турецкий клуб из луганской Зари за 1,8 миллиона евро.
В сезоне 2025/2026 стал одним из ключевых защитников команды, принял участие в 30 матчах, отметившись одним голом и тремя ассистами. В ноябре 2025 года его признали лучшим защитником Суперлиги Турции.
Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 года.
По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 11 миллионов евро.