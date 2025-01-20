Капитан сборной Украины забил свой первый гол в Турции после длительного кризиса: видео мяча

Футболист Трабзонспора Арсений Батагов наконец-то смог "размочить" свой счет голов в Суперлиге. От удара головой украинца пострадал Сивасспор.

В чемпионате Турции по футболу подошел к завершению 20 тур сезона 2024-2025. Внимание украинских фанатов было приковано к матчу понедельника, в котором Трабзонспор принимал Сивасспор, сообщает 24 Канал.

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Батагова прорвало

Уже в четвертый раз подряд в основе трабзонцев вышел украинский центрбек Арсений Батагов. Наш спортсмен наконец завоевал место в старте, а теперь еще и отметился дебютным голом за турок.

В игре против аутсайдера Сивасспора 22-летний украинец забил уже на 6-ой минуте, открыв счет. После подачи со штрафного Туфан сбросил на дальнюю стойку головой, где Арсений в упор расстрелял вратаря.

Видео гола Батагова:

Отметим, что Трабзонспор довел дело до разгрома (4:0) и поднялся на девятое место в Суперлиге. К слову, свой дебютный гол за Трабзонспор защитник оформил в седьмом для себя матче за команду.

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Батагов перешел в турецкий клуб летом 2024 года из Зари за 1,8 миллиона евро. Впрочем, украинец долгое время не мог пробиться в состав и дебютировал за Трабзонспор лишь в ноябре прошлого года. Отметим, что Батагов является капитаном молодежной сборной Украины, за которую наиграл 35 матчей.