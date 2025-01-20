В чемпіонаті Туреччини з футболу підійшов до завершення 20 тур сезону 2024-2025. Увага українських фанатів була прикута до матчу понеділка, в якому Трабзонспор приймав Сівасспор, повідомляє 24 Канал.

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Батагова прорвало

Вже вчетверте поспіль в основі трабзонців вийшов український центрбек Арсеній Батагов. Наш спортсмен нарешті виборов місце у старті, а тепер ще і відзначився дебютним голом за турків.

У грі проти аутсайдера Сівасспора 22-річний українець забив вже на 6-ій хвилині, відкривши рахунок. Після подачі зі штрафного Туфан скинув на дальню стійку головою, де Арсеній впритул розстріляв воротаря.

Відео голу Батагова:

Зазначимо, що Трабзонспор довів справу до розгрому (4:0) та піднявся на дев'яте місце в Суперлізі. До слова, свій дебютний гол за Трабзонспор захисник оформив у сьомому для себе матчі за команду.

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Батагов перейшов до турецького клубу влітку 2024 року із Зорі за 1,8 мільйона євро. Втім українець довгий час не міг пробитися у склад і дебютував за Трабзонспор лише у листопаді минулого року. Відзначимо, що Батагов є капітаном молодіжної збірної України, за яку награв 35 матчів.