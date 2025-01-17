Участник Евро-2020 и экс-форвард Динамо будет играть за середняка второго дивизиона Чехии
Бывший нападающий сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин сделал неожиданный выбор новой команды. Известный футболист даже не будет играть в элитном дивизионе.
Артем Беседин подписал соглашение со скромным чешским клубом Лишень. Контракт рассчитан на полгода с возможностью продлить его еще на два сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
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Какой клуб выбрал Беседин
Футбольный клуб Лишень из города Брно представляет второй по силе дивизион Чехии. В нынешнем чемпионате команда идет на девятом месте в турнирной таблице. Расстояние до третьей строчки, которая позволит побороться за место в элите, составляет семь баллов.
Главным конкурентом Беседина за место в основе будет его ровесник Ян Сильный, который забил в первой части сезона шесть голов.
После динамовский этап карьера Беседина
- Напомним, что Беседин покинул Динамо зимой 2023 года. Сначала нападающий поиграл в аренде за кипрскую Омонию. Артем в 15 матчах забил лишь 1 гол и отдал 1 ассист.
- Следующим клубом Беседина стал казахский Ордабасы. Однако и там украинец не поражал результативность. На счету экс-форварда сборной Украины 5 голов в 33 поединках.
- Отметим, что в составе Динамо Беседин выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины.
- В составе сборной Украины уроженец Харькова сыграл 19 матчей и забил два гола. Артем участвовал в чемпионате Европы-2020, где получил тяжелую травму в поединке против Швеции (2:1).