От школьной парты до счастливой семьи: романтическая история Артема Довбика и его жены Юлии

Артем Довбык – один из ведущих украинских легионеров в Европе и лидеров сборной Украины. Еще большую популярность украинский форвард получил, когда отметился победным голом в матче Евро-2020 в ворота Швеции. Довбык вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

После этого исторического мяча красивую часть фанатского сектора интересовал один вопрос: "Занято ли сердце завидного футболиста?". 24 Канал рассказывает об истории любви Артема Довбика и его жены Юлии, которая развивалась очень романтично.

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Как развивалась любовь семьи Довбиков

К большому сожалению для футбольных болельщиц, сердце нападающего сборной Украины и ныне итальянской Ромы уже давненько занято. Впервые Артем познакомился со своей нынешней женой еще за школьной партой в Черкассах. Определенный период пара даже сидела за одним столом.

Впервые Артем и Юлия попытались построить отношения, когда учились еще на первом курсе. Однако судьба решила поставить препятствие в виде большого расстояния между влюбленной парой. Артем уехал в Днепр, где подписал контракт с местным футбольным клубом, а Юлия поехала учиться в Киев.

Но расстояние не разъединило влюбленных на всю жизнь. Через два года Артем и Юлия начали строить серьезные отношения.

Романтическое признание и свадьба

Известный нападающий оказался романтиком. Артем сделал Юлии предложение на берегу моря в Доминиканской республике. Это роскошное предложение, которому завидуют миллионы девушек.

Самое главное "Да" в моей жизни,

– подписал фотографию футболист.

После чего влюбленные сыграли очень красивую свадьбу в кругу родных.

Свадьба Артема и Юлии Довбик / Фото из инстаграма жены футболиста

С тех пор Юлия постоянно поддерживает все решения Артема, касающиеся профессиональной карьеры.

Всегда смеюсь и говорю: "Я жена футболиста-декабриста". Талант, который у него есть, уверенность, желание, работа над собой – это приносит ему этот результат. Понимаешь, что ты готова в каких-то моментах пожертвовать своим личным амбициями,

– рассказала Юлия в интервью в "Сніданок 1+1".

Пополнение в семье

2 августа 2022 года семья праздновала пополнение. У Артема и Юлии родилась дочь Кира. На тот момент футболист выступал в Украине за Днепр-1.



Пополнение в семье Довбиков / Фото из инстаграма футболиста

Счастливая пара занимается воспитанием очаровательной дочери и собственным саморазвитием.

Семья Артема Довбика / Фото из инстаграма футболиста

Если до рождения дочери Юлия сама посещала матчи Артема, то после на лучших стадионах Европы за футболиста болеют его две главные женщины в жизни – жена и маленькая дочь.

Переезд семьи из солнечной Каталонии в величественный Рим

Летом 2023-го семья Довбиков переехала жить в солнечную Испанию, где Артем подписал контракт с Жироной. За каталонский клуб украинский нападающий выступал до августа прошлого года, проведя в красно-белой футболке 39 матчей (24 гола и 10 ассистов). Именно в Жироне Довбык получил трофей "Пичичи" Эту награду дают лучшему бомбардиру Ла Лиги.

Такие результативные выступления не задержали надолго Довбика в Жироне. 2 августа 2024 года Артем подписал контракт с итальянской Ромой, поэтому семья форварда начала жизнь в величественном Риме. Футболист соединил себя соглашением с "волками" до конца июня 2029-го года. Однако периоды украинца в Жироне и Роме кардинально отличаются. Если в Испании Довбик был главной звездой команды, то в Италии адаптация Артема была значительно сложнее.

С момента перехода Довбик уже провел за Рому 42 игры – 16 голов и 4 ассиста.

Жена Юлия и дочь Кира с трибун Олимпийского стадиона в Риме поддерживают мужа и папу. Кире уже прививают любовь к футболу и невероятной атмосферы на арене.

Видео, как семья Довбика поддерживает Артема на стадионе Ромы

Как видим, из соцсетей пары, что их любовь с каждым годом становится все крепче и не теряет романтики. Артем и Юлия является примером настоящей любви, которая с детской школьной дружбы преодолела расстояние и переродилась в счастливую семью.