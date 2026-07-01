Нападающий, который вскоре может сменить клуб, и его будущий работодатель знают, сколько будет стоить переход Артема Довбика. Об этом сообщил портал Tuttomercatoweb .

О чем договорились Рома и Болонья

На днях стало известно, что Артема Довбика хотят видеть в качестве арендованного игрока на один год.

По данным итальянского источника, продолжаются переговоры между клубами. Соглашение между всеми сторонами будет предусматривать опцию выкупа контракта украинца за 18 млн. евро после сезона 2026/27.

Итальянский инсайдер Николо Скира также добавил к этой информации немного деталей относительно заработков Артема Довбика в будущем клубе. Болонья будет платить украинцу 3,5 миллиона евро. Еще определенную часть будет продолжать выплачивать римский клуб.

Новый шаг в карьере Довбика: что известно

В случае такого соглашения в рамках чемпионата Италии Артем Довбик останется без участия в еврокубках в сезоне 2026/27. В прошлой кампании Серии А Болонья заняла восьмое место. "Красно-синих" от еврозоны отделило расстояние в одну победу.

Ранее самым вероятным итальянским клубом, который может стать следующим для Артема, журналисты считали Дженоа .