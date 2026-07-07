Дженоа пытается подписать 29-летнего украинского футболиста, но клубы пока не близки к заключению соглашения. Об этом сообщил портал siamolaroma.

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Что известно о возможном переходе Довбика в Дженоа?

Источник отмечает, что услугами футболиста заинтересован главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси, однако переговоры еще не начались. Клуб из Генуи пока лишь тщательно изучил возможности футболиста.

Сам Артем находится в хорошей форме и готов присоединиться к тренировочному процессу "волков" после возвращения. Но главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини хочет приобрести нападающего Брюгге Николо Тресольди, а для этого римлянам нужно избавиться от украинца.

В публикации также говорится о том, что украинский футболист отдает предпочтение возможности возвращения в испанскую Ла Лигу, где он успешно выступал в сезоне 2023/24. Довбик получил несколько запросов от испанских команд, которые пока также не переросли в переговоры.

Как складывается карьера Довбика в Роме?

В сезоне 2025/26 Артем не смог стать ключевой фигурой Ромы. Травмы и нестабильная форма помешали нападающему закрепиться в основном составе, из-за чего клуб решил рассмотреть возможность его продажи.

За два сезона в Роме украинец сыграл 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть голевых передач.