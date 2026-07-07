Підписати 29-річного українського виконавця намагається Дженоа, але клуби наразі не близькі до угоди. Про це повідомив портал siamolaroma.

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Що відомо про можливий перехід Довбика у Дженоа?

Джерело зазначає, що у послугах футболіста зацікавлений головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі, однак перемовини ще не стартували. Клуб із Генуї поки провів лише поглиблене вивчення можливостей футболіста.

Сам Артем перебуває у хорошій формі та готовий доєднатись до тренувального процесу "вовків" після відбутки. Але головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні бажає придбання нападника Брюгге Ніколо Тресольді, а для цього римлянам потрібно позбутись українця.

У дописі також йдеться про те, що український футболіст віддає перевагу можливості повернення в іспанську Ла Лігу, де він успішно виступав у сезоні 2023/24. Довбик отримав кілька запитів від іспанських команд, які наразі теж не переросли у перемовини.

Як складається кар’єра Довбика у Ромі?

У кампанії 2025/26 Артем не зміг стати ключовою фігурою Роми. Травми та нестабільна форма завадили нападнику закріпитися в основному складі, через що клуб вирішив розглянути його продаж.

За два сезони в Ромі українець зіграв 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав шість результативних передач.