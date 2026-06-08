Довбика выгоняют с итальянской Ромы

Артем Довбик может покинуть Рому уже этим летом. Руководство римлян активно ищет варианты для продажи украинского нападающего после неудачного сезона.

После года больших ожиданий будущее Артема Довбика в Италии оказалось под серьезной угрозой. Украинский форвард больше не входит в число неприкосновенных в Роме – журналист Николо Скира сообщил о намерении клуба расстаться с игроком уже в ближайшее трансферное окно.

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Что известно о положении Довбика в Роме?

По информации итальянского инсайдера, Довбык смирился с тем, что не входит в планы главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини, поэтому рассматривает вариант с переходом в другой клуб.

Artem #Dovbyk is not in #Gasperini’s Plans and is ready to leave #ASRoma. Two foreign clubs have already asked info for the striker. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2026

Рома рассматривает различные сценарии ухода нападающего – от аренды до полноценного трансфера.

Дополнительной проблемой для "волков" стала травма Довбика, из-за которой найти покупателя за желаемую сумму будет непросто. В клубе не хотят продавать форварда со значительными финансовыми потерями.

На украинца претендуют Ювентус и Наполи

В борьбе за нападающего уже фигурируют несколько клубов Серии А. По сообщению siamolaroma, представители игрока контактировали с Ювентусом, который планирует перестройку атакующей линии. Впрочем, конкретных переговоров пока что нет.

Также среди претендентов на украинца называли Наполи. Интерес неаполитанцев к Довбыку сохраняется уже длительное время, а зимой даже обсуждались разные варианты потенциальной сделки.

Как Довбик провел прошлый сезон и где играл раньше?

В прошлом сезоне украинец не смог стать ключевой фигурой Ромы. Травмы и нестабильная форма помешали нападающему закрепиться в основном составе, из-за чего клуб решил рассмотреть его продажу.

За два сезона в Роме украинец сыграл 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что до перехода в Рому Довбык выступал за датский Мидтьюлланн и украинский Днепр-1, а настоящий прорыв совершил в составе испанской Жироны. Именно после триумфального сезона в Ла Лиге римляне заплатили за украинца более 30 миллионов евро.