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Sport News 24 Футбол Рома выставляет Довбика за дверь: игрока сборной Украины выгоняют из итальянского клуба
8 июня, 17:01
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Довбика выгоняют с итальянской Ромы

Николай Брежицкий

Артем Довбик может покинуть Рому уже этим летом. Руководство римлян активно ищет варианты для продажи украинского нападающего после неудачного сезона.

После года больших ожиданий будущее Артема Довбика в Италии оказалось под серьезной угрозой. Украинский форвард больше не входит в число неприкосновенных в Роме – журналист Николо Скира сообщил о намерении клуба расстаться с игроком уже в ближайшее трансферное окно.

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Что известно о положении Довбика в Роме?

По информации итальянского инсайдера, Довбык смирился с тем, что не входит в планы главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини, поэтому рассматривает вариант с переходом в другой клуб.

Рома рассматривает различные сценарии ухода нападающего – от аренды до полноценного трансфера.

Дополнительной проблемой для "волков" стала травма Довбика, из-за которой найти покупателя за желаемую сумму будет непросто. В клубе не хотят продавать форварда со значительными финансовыми потерями.

На украинца претендуют Ювентус и Наполи

В борьбе за нападающего уже фигурируют несколько клубов Серии А. По сообщению siamolaroma, представители игрока контактировали с Ювентусом, который планирует перестройку атакующей линии. Впрочем, конкретных переговоров пока что нет.

Также среди претендентов на украинца называли Наполи. Интерес неаполитанцев к Довбыку сохраняется уже длительное время, а зимой даже обсуждались разные варианты потенциальной сделки.

Как Довбик провел прошлый сезон и где играл раньше?

В прошлом сезоне украинец не смог стать ключевой фигурой Ромы. Травмы и нестабильная форма помешали нападающему закрепиться в основном составе, из-за чего клуб решил рассмотреть его продажу.

За два сезона в Роме украинец сыграл 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что до перехода в Рому Довбык выступал за датский Мидтьюлланн и украинский Днепр-1, а настоящий прорыв совершил в составе испанской Жироны. Именно после триумфального сезона в Ла Лиге римляне заплатили за украинца более 30 миллионов евро.

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