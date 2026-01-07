Довбык может достаться европейскому гранду почти бесплатно

Судьба Артема Довбыка в римской Роме находится под большим знаком вопроса. Украинского форварда активно сватают в другие клубы.

Издание La Stampa сообщило о возможном переходе Артема Довбыка в итальянский Ювентус. Сама Рома предлагала "старой синьоре" украинского нападающего, на которого не рассчитывает тренерский штаб "волков", передает 24 Канал.

К теме Довбик может стать одноклубником партнеров по сборной Украины: где Артем может оказаться зимой

Что известно о вероятном трансфере Довбика в Ювентус?

Довбик может стать игроком туринского клуба, но не на полноценных правах. Ювентус рассматривает аренду Артема без обязательного права выкупа.

По информации портала, стоимость сделки для "старой синьоры" по украинскому форварду может составить ориентировочно 3 – 4 миллиона евро.

К слову. Стоимость Довбика на портале Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

Хотя журналист Мирко Ди Натале сообщал, что Ювентус не дал конкретного ответа относительно вероятного перехода к ним Довбика. Сейчас все находится на стадии переговоров.

Кто интересуется Довбыком?

В прессе информируют об интересе к 28-летнему форварду со стороны лиссабонской Бенфики. Также активно приписывают Артему переход в Наполи. Вроде бы Довбык станет частью большого обмена между Ромой и Наполи.

Ранее же были инсайды о заинтересованности других клубов, в частности английского Эвертона, где выступает другой украинец Виталий Миколенко. Однако Довбык отказал "ирискам", ведь не хочет покидать итальянский чемпионат.

Что известно о выступлениях Довбыка за Рому?