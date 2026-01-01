Сообщается, что Артем Довбык может стать частью большого обмена между Ромой и Наполи. Украинский форвард может стать "неаполитанцем", информирует 24 Канал со ссылкой на Calcionapoli1926.

Что известно о вероятном переходе в Наполи?

"Римляне" могут обменять нападающего сборной Украины на форварда Наполи Ромелу Лукаку. Такой бартер может произойти уже во время ближайшего зимнего трансферного окна.

Отметим. Довбык связан с Ромой контрактом до конца июня 2029 года.

Интересно, что издание Area Napoli ранее сообщало, что Наполи отказалось от приобретения украинца. Об этом рассказал спортивный директор "неаполитанцев" Джованни Манни.

"Нам нужно попытаться усилить команду, а не ослабить ее, но все другие сценарии, которые касаются Лукаку, остаются открытыми. Посмотрим, особенно учитывая, что нам приходится действовать с нулевым балансом, нам нужно быть наготове к каждой потенциальной возможности", – говорил Манни.

Кто охотится на украинского форварда?

Сообщалось, что Артемом интересуется турецкое Фенербахче. Инсайдер Маттео Моретто рассказывал об интересе со стороны Эвертона. Вроде бы английский клуб готов обменять своего форварда Бето на Довбыка.

Однако уже стало известно, что Довбык не хочет покидать итальянское первенство, поэтому отказал "ирискам".

Также была информация, что в услугах украинского нападающего заинтересованы еще четыре клуба – Аталанта, Борнмут, Милан и Бетис.

Главное о карьере Довбыка за Рому

В начале августа 2024-го состоялся трансфер Довбыка из каталонской Жироны в итальянскую Рому.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Артема в 20 миллионов евро. Отметим, что цена форварда претерпела регресс. На пике в Жироне Довбик стоил 35 миллионов, а когда перебрался к "волкам" – 30 миллионов. Впоследствии стоимость упала до 25-ти миллионов, а теперь уже вообще до 20-ти.

С момента перехода украинец провел за Рому 59 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.

В текущем сезоне 2025 – 2026 Артем принял участие в 15-ти играх, в которых отметился 2 мячами и столькими же ассистами.

Добавим, что в крайнем туре Серии А против Дженоа Довбик впервые вышел на поле после почти 2-месячного перерыва, которая была вызвана травмой футболиста. В том поединке его Рома оформила домашнюю победу над клубом Руслана Малиновского со счетом 3:1.