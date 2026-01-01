Повідомляється, що Артем Довбик може стати частиною великого обміну між Ромою та Наполі. Український форвард може стати "неаполітанцем", інформує 24 Канал із посиланням на Calcionapoli1926.

До теми У зірки збірної України з'явився сенсаційний варіант продовження кар'єри

Що відомо про ймовірний перехід у Наполі?

"Римляни" можуть обміняти нападника збірної України на форварда Наполі Ромелу Лукаку. Такий бартер може статись вже під час найближчого зимового трансферного вікна.

Відзначимо. Довбик пов'язаний із Ромою контрактом до кінця червня 2029 року.

Цікаво, що видання Area Napoli раніше повідомляло, що Наполі відмовилось від придбання українця. Про це розповів спортивний директор "неаполітанців" Джованні Манні.

"Нам потрібно спробувати посилити команду, а не послабити її, але всі інші сценарії, які стосуються Лукаку, залишаються відкритими. Подивимося, особливо враховуючи, що нам доводиться діяти з нульовим балансом, нам потрібно бути напоготові до кожної потенційної можливості", – говорив Манні.

Хто полює на українського форварда?

Повідомлялось, що Артемом цікавиться турецьке Фенербахче. Інсайдер Маттео Моретто розповідав про цікавість зі сторони Евертона. Начебто англійський клуб готовий обміняти свого форварда Бето на Довбика.

Однак вже стало відомо, що Довбик не хоче покидати італійську першість, тому відмовив "ірискам".

Також була інформація, що у послугах українського нападника зацікавлені ще чотири клуби – Аталанта, Борнмут, Мілан та Бетіс.

Головне про кар'єру Довбика за Рому

На початку серпня 2024-го відбувся трансфер Довбика з каталонської Жирони в італійську Рому.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Артема у 20 мільйонів євро. Відзначимо, що ціна форварда зазнала регресу. На піку у Жироні Довбик коштував 35 мільйонів, а коли перебрався до "вовків" – 30 мільйонів. Згодом вартість впала до 25-ти мільйонів, а тепер вже взагалі до 20-ти.

Від моменту переходу українець провів за Рому 59 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 6 результативних передач.

У поточному сезоні 2025 – 2026 Артем взяв участь у 15-ти іграх, у яких відзначився 2 м'ячами та стількома ж асистами.

Додамо, що у крайньому турі Серії А проти Дженоа Довбик вперше вийшов на поле після майже 2-місячної перерви, яка була викликана травмою футболіста. У тому поєдинку його Рома оформила домашню перемогу над клубом Руслана Маліновського з рахунком 3:1.