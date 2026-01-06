Немало СМИ пишут о недоверии Гасперини к Довбику и готовности клуба продать игрока. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Yahoo Sports, на Артема появился новый претендент.
По теме Герой сборной Украины Анатолий Трубин стал лучшим вратарем Европы в 2025 году
Довбик может поехать в Португалию?
Отмечается, что Довбик оказался в сфере интересов португальской Бенфики. Агенты игрока предложили его услуги лиссабонскому клубу.
Тот решил подробнее проанализировать этот вариант, поскольку ищет усиление в центр нападения. Пока же главным страйкером "орлов" является Вангелис Павлидис.
Грек пока не дает повода усомниться в себе, оформив 23 гола в 31 матче. Довбик же может навязать ему конкуренцию или выходить в паре с Вангелисом.
Рома рассматривает вариант с арендой игрока. Клуб рассчитывает на то, что Артем заиграет в новой команде и это позволит клубу потом выгодно продать форварда. Контракт Довбика с римлянами действующий до 2029 года согласно Transfermarkt.
К слову, ранее была информация об интересе Бенфики к Арсению Батагову. Однако сам Жозе Моуринью опроверг эти слухи и даже высмеял их. Сейчас за "орлов" играют уже двое украинцев – Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Как Довбик выступает за Рому?
- Артем перебрался в римский клуб летом 2024 года. Тогда Довбик был основным форвардом Жироны, в составе которой стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
- Рома потратила около 30 миллионов евро на трансфер украинца. Контракт форварда с "волками" действует до лета 2029 года.
- Однако в сезоне 2024 – 2025 римляне выступали крайне нестабильно и сменили двух наставников по ходу года. Тем не менее, Артем стал главным бомбардиром клуба.
- В 45 матчах Довбик забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Его команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и финишировала пятой в Серии А.
- В текущем же сезоне Артем имеет лишь по два мяча и ассисты в 16-ти играх. Интерес к Довбику проявляют также четыре клуба из АПЛ.