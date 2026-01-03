Благодаря его уверенной игре появилось немало информации об интересе к Батагову со стороны европейских команд. Правда, не все эти слухи правдивы, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Бенфики.
Действительно ли Моуринью хочет Батагова?
Недавно Sabah Spor рассказывало об интересе Бенфики к Арсению. СМИ писало, что в интересах Батагова лично заинтересован тренер "орлов" Жозе Моуринью.
Правда, сам португалец уже через день опроверг эту информацию. "Особенный" в присущем для себя стиле высмеял выдуманные слухи со стороны журналистов.
Не люблю говорить об игроках, которые не принадлежат нам. В последнее время появилось новое имя Балаков или Батаков. Честно говоря, я совсем не знаю этого игрока. Мне пришлось пойти и поискать информацию о нем. Я понимаю, как все работает, но хотя бы попробуйте быть немного более сбалансированными и говорить об именах, которые я знаю,
– заявил Моуринью.
Отметим, что в Бенфике уже выступают двое украинцев Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Сообщалось, что Трабзонспор готов продать Арсения за 40 миллионов евро.
Как сложилась карьера Арсения Батагова?
- Футболист является воспитанником Днепра, за взрослую команду которого провел всего 4 матча. Также Арсений поиграл за Днепр-1, Полесье и Зарю в Украине.
- В 2024 году луганчане продали футболиста за 2 миллиона евро в турецкий Трабзонспор. Со второй части сезона Батагов стал игроком основы.
- Сейчас на счету Батагова 41 матч в составе Трабзонспора, в которых он оформил два гола и три результативные передачи. Сейчас команда идет третьей в чемпионате Турции, отставая от лидера Галатасарая на 7 очков.
- Арсений также является капитаном молодежной сборной Украины, за которую отыграл 39 матчей. Центральный защитник уже вызывался в национальную команду, но пока не дебютировал в ней.