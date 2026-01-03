Завдяки його впевненій грі з'явилось чимало інформації про інтерес до Батагова з боку європейських команд. Правда, не всі ці чутки правдиві, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Бенфіки.
До теми Судаков віддав крутий асист і отримав травму в кубковому матчі за Бенфіку
Чи справді Моурінью хоче Батагова?
Нещодавно Sabah Spor розповідало про інтерес Бенфіки до Арсенія. ЗМІ писало, що в інтересах Батагова особисто зацікавлений тренер "орлів" Жозе Моурінью.
Правда, сам португалець вже за день спростував цю інформацію. "Особливий" у притаманному для себе стилі висміяв вигадані чутки з боку журналістів.
Не люблю говорити про гравців, які не належать нам. Останнім часом з'явилось нове ім'я Балаков чи Батаков. Чесно кажучи, я зовсім не знаю цього гравця. Мені довелося піти та пошукати інформацію про нього. Я розумію, як усе працює, але хоча б спробуйте бути трохи більш збалансованими та говорити про імена, які я знаю,
– заявив Моурінью.
Зазначимо, що в Бенфіці вже виступають двоє українців Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Повідомлялось, що Трабзонспор готовий продати Арсенія за 40 мільйонів євро.
Як склалась кар'єра Арсенія Батагова?
- Футболіст є вихованцем Дніпра, за дорослу команду якого провів всього 4 матчі. Також Арсеній пограв за Дніпро-1, Полісся та Зорю в Україні.
- У 2024 році луганці продали футболіста за 2 мільйони євро в турецький Трабзонспор. З другої частини сезону Батагов став гравцем основи.
- Нині на рахунку Батагова 41 матч у складі Трабзонспора, у яких він оформив два голи та три результативні передачі. Наразі команда йде третьою в чемпіонаті Туреччини, відстаючи від лідера Галатасарая на 7 очок.
- Арсеній також є капітаном молодіжної збірної України, за яку відіграв 39 матчів. Центральний захисник вже викликався до національної команди, але поки не дебютувати у ній.