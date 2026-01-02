Вже найближчим часом Батагов може залишити Трабзонспор. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sabah Spor, Арсенієм зацікавлений один із грандів чемпіонату Португалії.

Чи опиниться Батагов у Бенфіці?

Мова про лісабонську Бенфіку, за яку наразі виступають інші українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Ба більше, у Батагові зацікавлений головний тренер "орлів" Жозе Моурінью.

Португалець прискіпливо спостерігав за Арсенієм та вважає його найкращим захисником чемпіонату Туреччини. Проте перешкодою для трансферу може бути ціна на футболіста.

За інформацією Portekiz Futbolu, Трабзонспор готовий продати українця за 40 мільйонів євро. Ця ціна є неприйнятною для Бенфіки, тому вона спробує знизити її.

Відзначимо, що Бенфіка поки не тішить фанатів результатами. Клуб не зазнав жодної поразки в чемпіонаті, але шість разів вже втрати очки. Наразі лісабонці йдуть третіми, відстаючи від лідера Порту на 10 очок.

Що відомо про Арсенія Батагова?