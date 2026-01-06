Чимало ЗМІ пишуть про недовіру Гасперіні до Довбика та готовність клубу продати гравця. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo Sports, на Артема з'явився новий претендент.
До теми Герой збірної України Анатолій Трубін став найкращим воротарем Європи у 2025 році
Довбик може поїхати в Португалію?
Зазначається, що Довбик опинився у сфері інтересів португальської Бенфіки. Агенти гравця запропонували його послуги лісабонському клубу.
Той вирішив детальніше проаналізувати цей варіант, оскільки шукає підсилення в центр нападу. Наразі ж головним страйкером "орлів" є Вангеліс Павлідіс.
Грек поки не дає приводу засумніватися у собі, оформивши 23 голи у 31 матчі. Довбик же може нав'язати йому конкуренцію або виходити в парі із Вангелісом.
Рома розглядає варіант із орендою гравця. Клуб розраховує на те, що Артем заграє у новій команді і це дозволить клубу потім вигідно продати форварда. Контракт Довбика із римлянами чинний до 2029 року згідно з Transfermarkt.
До слова, раніше була інформація про інтерес Бенфіки до Арсенія Батагова. Проте сам Жозе Моурінью спростував ці чутки та навіть висміяв їх. Наразі за "орлів" грають вже двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков.
Як Довбик виступає за Рому?
- Артем перебрався у римський клуб влітку 2024 року. Тоді Довбик був основним форвардом Жирони, у складі якої став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.
- Рома витратила близько 30 мільйонів євро на трансфер українця. Контракт форварда із "вовками" чинний до літа 2029 року.
- Проте в сезоні 2024 – 2025 римляни виступали вкрай нестабільно та змінили двох наставників по ходу року. Тим не менш, Артем став головним бомбардиром клубу.
- У 45 матчах Довбик забив 17 голів та віддав 4 асисти. Його команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги Європи та фінішувала п'ятою в Серії А.
- В поточному ж сезоні Артем має лише по два м'ячі та асисти у 16-ти іграх. Інтерес до Довбика проявляють також чотири клуби з АПЛ.