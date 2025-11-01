Довбик зимой может покинуть Рому и стать частью обмена с европейским грандом

Нападающий сборной Украины Артем Довбик в сезоне-2025/2026 имеет нестабильную игровую практику в составе Ромы. После смены главного тренера он часто оказывается на скамейке запасных и получает немало критики от экспертов.

За этой ситуацией сейчас внимательно следят другие клубы. По информации Gazzetta dello Sport, уже зимой украинец может покинуть "волков", информирует 24 Канал.

Где может продолжить карьеру Довбик?

Одним из главных претендентов на Артема Довбика уже длительное время называется итальянский Милан. "Россонери" высоко оценивают уровень уроженца Черкасс и могут попытаться его приобрести уже в ближайшее время

Ожидается, что это произойдет в зимнее трансферное окно. Миланский клуб рассматривает возможность не прямой покупки, а обмена на своего нападающего Сантьяго Хименеса.

Отмечается, что также Милан интересуется и другими форвардами. В их шорт-лист входят также Хоакин Паничелли из Страсбурга и Йонатан Буркардт из Айнтрахта.

Напомним, что этот обмен клубы планировали еще в конце летнего трансферного окна. Эту информацию в комментарии для ВЗБІРНА подтвердил лично Артем Довбик.

Милан был ближайшим к моему трансферу этим летом. Все решилось за несколько часов до закрытия трансферного окна. Было много разговоров с руководством Ромы. Они мне объяснили свою позицию, я ее принял. Решили, что двигаемся дальше. У нас сейчас хорошие результаты, поэтому думаем только об этом сезоне и забыли о том, что было летом,

– сказал Артем.

Справка. Тогда трансфер сорвался из-за позиции мексиканца. Он в последний момент отказался переходить в Рому.

Следующий матч "волки" сыграют на выезде именно с Миланом. Их поединок состоится 2 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Что известно о выступлениях Довбика в сезоне-2025/2026?