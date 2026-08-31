Похоже, что в новой команде довольны тем, как новичок из Украины набирает форму. В беседе с журналистами TUTTOmercatoWEB главный тренер Болоньи Доменико Тедеско не обошел вниманием 29-летнего нападающего.

Что сказал Тедеско о Довбике

Специалист отметил, что арендованный у Ромы футболист начал подготовку к новому сезону в составе прежней команды. Он надеется, что вскоре сможет в большей степени использовать игровые навыки своего подопечного.

Его состояние улучшилось. Он провел три недели подготовки в Риме, включая 45 минут в товарищеском матче, но ему нужно продолжать набирать форму. Будем надеяться, что он сможет провести на поле больше времени, чем те полчаса, которые он отыграл против Лацио,

– сказал Тедеско.

Отметим, что дебют Артема Довбика за новую команду состоялся 24 августа. Он отыграл 30 минут в проигранном матче против Лацио (0:1).

Что теперь ждет Артема Довбика

В прошлом месяце футболист перешел в Болонью на правах аренды. Клуб может выкупить его летом 2027 года за 18 миллионов евро.

В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.

Матч второго тура Серии А подопечные Тедеско проведут в понедельник, 31 августа. Начало выездной игры против Аталанты запланировано на 21:45 по киевскому времени.