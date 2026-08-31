Схоже, що у новій команді задоволені тим, як новачок з України набирає кондиції. У розмові з журналістами TUTTOmercatoWEB головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско не оминув 29-річного нападника.

Що сказав Тедеско про Довбика

Фахівець зазначив, що орендований у Роми футболіст почав підготовку до нового сезону, що у складі старої команди. Він сподівається, що незабаром зможе у більшому обсязі користатись з ігрових умінь свого підопічного.

Його стан покращився. Він провів три тижні підготовки в Римі, включаючи 45 хвилин у товариському матчі, але йому потрібно продовжувати набирати форму. Сподіватимемося, що він зможе провести на полі більше часу, ніж ті пів години, які він відіграв проти Лаціо,

– сказав Тедеско.

Зазначимо, що дебют Артема Довбика за нову команду відбувся 24 серпня. Він відіграв 30 хвилин у програному матчі проти Лаціо (0:1).

Що тепер очікує на Артема Довбика

Минулого місяця футболіст перейшов у Болонью на правах оренди. Клуб може викупити його влітку 2027 року за 18 мільйонів євро.

Упродовж двох попередніх сезонів Болонья виступала в єврокубках, однак у нинішньому сезоні команда не братиме участі в міжнародних турнірах.

Матч другого туру Серії А підопічні Тедеско проведуть у понеділок, 31 серпня. Початок виїзної гри проти Аталанти заплановано на 21.45 за київським часом.