Спас Болонью от позора: Довбик снял футболку после первого гола в новой команде

Артем Довбик отличился своим первым голом в составе Болоньи. Украинский нападающий забил в ворота Сассуоло на 90+1-й минуте и принес команде первое очко в сезоне.

Для Довбика этот момент стал особенно важным после непростого старта в новой команде. Украинец вышел на поле со скамейки запасных, но сумел воспользоваться своим шансом в решающий момент, сообщает 24 Канал.

Довбик спас Болонью

Артем Довбик появился на поле во втором тайме матча против Сассуоло, а в конце встречи стал главным героем Болоньи. На 90+1-й минуте украинский нападающий отправил мяч в сетку и установил окончательный счет матча.

Этот гол стал первым для Довбика в футболке Болоньи.

После забитого гола нападающий не скрывал эмоций. Довбик снял футболку во время празднования и получил за это желтую карточку.

Благодаря голу украинца Болонья избежала третьего подряд поражения на старте чемпионата. Команда заработала свое первое очко в новом сезоне, а Довбик стал тем, кто спас ее от очередной неудачи.

Украинец дождался своего момента

Довбик начинал матч на скамейке запасных, но получил возможность проявить себя после выхода на поле на 66-й минуте. Сначала нападающий не смог реализовать несколько моментов, однако продолжал искать свой шанс.

В итоге он дождался его уже в добавленное время. Для нападающего, который только адаптируется к новой команде, такой гол может стать важным психологическим моментом.

Напомним, конец прошлого сезона в составе Ромы Довбык пропустил из-за травмы. Тренер Болоньи Доменико Тедеско отметил прогресс украинца в адаптации к новой команде.