Для Довбика цей момент став особливо важливим після непростого старту в новій команді. Українець вийшов на поле з лави запасних, але зумів скористатися своїм шансом у вирішальний момент, передає 24 Канал.
Довбик врятував Болонью
Артем Довбик з'явився на полі у другому таймі матчу проти Сассуоло, а наприкінці зустрічі став головним героєм Болоньї. На 90+1-й хвилині український нападник відправив м'яч у сітку та встановив остаточний рахунок матчу.
Цей гол став першим для Довбика у футболці Болоньї.
Після взяття воріт форвард не приховував емоцій. Довбик зняв футболку під час святкування та отримав за це жовту картку.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Завдяки голу українця Болонья уникнула третьої поспіль поразки на старті чемпіонату. Команда здобула своє перше очко в новому сезоні, а Довбик став тим, хто врятував її від чергової невдачі.
Українець дочекався свого моменту
Довбик розпочинав матч на лаві запасних, але отримав можливість проявити себе після виходу на поле на 66-й хвилині. Спочатку форвард не зміг реалізувати кілька нагод, проте продовжував шукати свій шанс.
У підсумку він дочекався його вже в компенсований час. Для нападника, який лише адаптується до нової команди, такий гол може стати важливим психологічним моментом.
Нагадаємо, кінець минулого сезону у складі Роми Довбик пропустив через травму. Наставник Болоньї Доменіко Тедеско відзначив прогрес українця в адаптації до нової команди.