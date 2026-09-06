Для Довбика цей момент став особливо важливим після непростого старту в новій команді. Українець вийшов на поле з лави запасних, але зумів скористатися своїм шансом у вирішальний момент, передає 24 Канал.

Довбик врятував Болонью

Артем Довбик з'явився на полі у другому таймі матчу проти Сассуоло, а наприкінці зустрічі став головним героєм Болоньї. На 90+1-й хвилині український нападник відправив м'яч у сітку та встановив остаточний рахунок матчу.

Цей гол став першим для Довбика у футболці Болоньї.

Після взяття воріт форвард не приховував емоцій. Довбик зняв футболку під час святкування та отримав за це жовту картку.

Завдяки голу українця Болонья уникнула третьої поспіль поразки на старті чемпіонату. Команда здобула своє перше очко в новому сезоні, а Довбик став тим, хто врятував її від чергової невдачі.

Українець дочекався свого моменту

Довбик розпочинав матч на лаві запасних, але отримав можливість проявити себе після виходу на поле на 66-й хвилині. Спочатку форвард не зміг реалізувати кілька нагод, проте продовжував шукати свій шанс.

У підсумку він дочекався його вже в компенсований час. Для нападника, який лише адаптується до нової команди, такий гол може стати важливим психологічним моментом.

Нагадаємо, кінець минулого сезону у складі Роми Довбик пропустив через травму. Наставник Болоньї Доменіко Тедеско відзначив прогрес українця в адаптації до нової команди.