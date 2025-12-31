Европейский гранд отказался от трансфера футболиста сборной Украины

Артем Довбык не входит в планы главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини, который делает ставку на новичка команды Эвана Фергюсона. Украинского футболиста сватали в другой итальянский клуб Наполи.

Однако форвард сборной Украины не присоединится к неаполитанцам. В клубе объяснили, почему не планируют подписывать Довбика, сообщает 24 канал со ссылкой на Area Napoli.

Почему Наполи не подпишет Довбика?

В клубе объяснили, что считают трансфер украинского футболиста нецелесообразным. Кроме того, спортивный директор Наполи Джованни Манни отверг возможность обмена Довбика на Ромелу Лукаку.

Он заявил, что на сегодня подобный обмен недееспособен. Поэтому неаполитанцы даже не рассматривают такой вариант.

Нам нужно попытаться усилить команду, а не ослабить ее, но все остальные сценарии, которые касаются Лукаку, остаются открытыми. Посмотрим, особенно учитывая, что нам приходится действовать с нулевым балансом, нам нужно быть наготове к каждой потенциальной возможности,

– сказал Манни.

Отметим, что ранее от трансфера Довбыка отказался испанский гранд. По информации Fabrizio Romano in Italiano, мадридский Атлетико отверг возможный переход украинца, ведь в команде уже есть Александр Серлот с похожими игровыми характеристиками.

Что известно о карьере Довбика в Роме?