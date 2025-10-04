Артем Довбик продолжает быть в центре обсуждений футбольных болельщиков. К сожалению, украинский форвард не сумел дважды забить с пенальти в матче основного раунда Лиги Европы Рома – Лилль.

Артем Довбык, вышедший на поле со скамейки запасных, не сумел реализовать две попытки с 11 метров. Бывший нападающий Ромы Франческо Грациани прокомментировал неприятную ситуацию, в которую влип украинский форвард, пишет 24 Канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

К теме Провал Ромы: Довбик умудрился не забить два пенальти подряд в Лиге Европы

Почему Довбик дважды не забил пенальти в одном матче?

Экс-футболист нашел оправдание промахам Довбыка. Грациани рассказал о проклятии под трибуной Curva Sud на "Стадио Олимпико".

Ворота под трибуной Curva Sud на Стадио Олимпико для нас, болельщиков Ромы, будто прокляты. Еще в финале Кубка чемпионов 1984 года против Ливерпуля именно туда мы били пенальти, и тогда Бруно Конти и я не смогли реализовать свои удары,

– сказал Грациани.

Напомним, что после Довбика пенальти не реализовал еще и Матиас Суле. Лилль благодаря быстрому голу Гакона Арнара Гаральдссона минимально победил "римлян" 0:1.

После матча главный тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини выразил свои впечатления от поединка и неприятной ситуации с Довбыком в комментарии Voce Giallorossa. Наставник отметил, что еще никогда в его команде не промахивались трижды подряд с пенальти в одном матче.

"Это почти уникальная ситуация, которая, конечно, повлияла на результат. Во втором тайме мы рисковали, играли ва-банк и пытались переломить ход поединка. Ребята отдали максимум, и по духу, и по темпу. То, что Довбик дважды подряд не забил пенальти, большая редкость. Да, промахи стали решающими, но даже в таком поражении можно найти пользу. Я уверен, что этот матч сделает нас сильнее", – говорил коуч Ромы.

Рома осталась при своих 3-х очках и идет 15-й в общей таблице Лиги Европы-2025/2026. В то же время Лилль идет без потерь – 6 баллов и 6-я строчка. В 3-м туре основного раунда ЛЕ "волки" сыграют дома против Виктории Пльзень (23 октября).

Отметим, что Довбик попал в список Сергея Реброва на ближайшие матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.