Артем Довбик продовжує бути у центрі обговорень футбольних уболівальників. На жаль, український форвард не зумів двічі забити із пенальті у матчі основного раунду Ліги Європи Рома – Лілль.

Артем Довбик, який вийшов на полі із лави запасних, не зумів реалізувати дві спроби з 11 метрів. Колишній нападник Роми Франческо Граціані прокоментував неприємну ситуацію, у яку влип український форвард, пише 24 Канал із посиланням на Tuttomercatoweb.

Чому Довбик двічі не забив пенальті в одному матчі?

Ексфутболіст знайшов виправдання хибам Довбика. Граціані розповів про прокляття під трибуною Curva Sud на "Стадіо Олімпіко".

Ворота під трибуною Curva Sud на Стадіо Олімпіко для нас, уболівальників Роми, ніби прокляті. Ще у фіналі Кубка чемпіонів 1984 року проти Ліверпуля саме туди ми били пенальті, і тоді Бруно Конті та я не змогли реалізувати свої удари,

– сказав Граціані.

Нагадаємо, що після Довбика пенальті не реалізував ще й Матіас Суле. Лілль завдяки швидкому голу Гакона Арнара Гаральдссона мінімально переміг "римлян" 0:1.

Після матчу головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні висловив свої враження від поєдинку та неприємної ситуації з Довбиком у коментарі Voce Giallorossa. Наставник наголосив, що ще ніколи у його команді не промахувались тричі поспіль із пенальті в одному матчі.

"Це майже унікальна ситуація, яка, звісно, вплинула на результат. У другому таймі ми ризикували, грали ва-банк і намагалися переломити хід поєдинку. Хлопці віддали максимум, і по духу, і по темпу. Те, що Довбик двічі поспіль не забив пенальті, велика рідкість. Так, промахи стали вирішальними, але навіть у такій поразці можна знайти користь. Я впевнений, що цей матч зробить нас сильнішими", – казав коуч Роми.

Рома залишилась при своїх 3-х очках та йде 15-ю у загальній таблиці Ліги Європи-2025/2026. Водночас Лілль йде без втрат – 6 балів та 6-та сходинка. У 3-му турі основного раунду ЛЄ "вовки" зіграють вдома проти Вікторії Пльзень (23 жовтня).

Відзначимо, що Довбик потрапив у список Сергія Реброва на найближчі матчі збірної України у відборі на ЧС-2026.