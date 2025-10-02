В Лиге Европы состоялись матчи 2 тура основной стадии сезона 2025-2026. Турнир проходит без команд из Украины, однако среди участников есть один из наших легионеров, сообщает 24 Канал.
Как не везло Довбику?
Речь об Артеме Довбике, который борется за место в основе Ромы. В последнем матче в рамках Серии А нападающий вышел в основе и забил свой первый гол за "волков" в этом сезоне.
Однако против Лилля в ЛЕ Довбик остался на скамейке запасных. Гасперини снова доверил место в основе Фергюсону и снова ошибся. Ирландец в очередной раз покинул поле без забитого гола.
На 70-й минуте Эван уступил место как раз Довбику. На тот момент французы выигрывали со счетом 1:0 благодаря раннему голу от Гаральдсона.
Ключевой момент матча произошел на 85-й минуте, когда Рома заработала право на пенальти. Довбик подошел к отметке, однако его выстрел парировал кипер Лилля Озер.
Судья же постановил перебить удар, ведь вратарь рано вышел с линии. Однако и вторую попытку Артем не реализовал! Озер отбил мяч, но рефери этого оказалось мало.
Он увидел, что турок второй раз рано вышел с линии ворот и заставил Рому в третий раз пробить. На этот раз вместо Довбика пошел пробивать Суле. Но Озер и третий раз был на высоте.
На этот раз судья уже не отменял удар, ведь вратарь не нарушил правила. В итоге римляне не смогли вырвать даже ничью, уступив дома со счетом 0:1.
Ситуация с Довбиком в Роме
- Рома идет в середине турнирной таблицы Лиги Европы, имея 3 очка после двух матчей. В первом туре подопечные Гасперини переиграли на выезде другой французский клуб Ниццу.
- В чемпионате Италии римляне набрали 12 баллов в пяти турах. Это позволяет им делить первое место с Миланом и Наполи, которые впереди благодаря лучшей разнице голов.
- Довбик стал игроком Ромы летом 2024 года. Трансфер украинца из Жироны обошелся "волкам" в 30 миллионов евро.
- В свой дебютный сезон Артем оформил 17 голов, став лучшим бомбардиром команды. Сами же римляне финишировали пятыми в Серии А.
- Летом Рома назначила нового тренера Джан Пьеро Гасперини, который перестал доверять Довбику. Основным форвардом стал Эван Фергюсон, который был арендован у Брайтона.
- Впрочем у ирландца пока нет голов в текущем сезоне, тогда как Довбик забил один мяч в шести встречах. Контракт Артема с Ромю действует до 2029 года.