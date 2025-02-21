Раньери прокомментировал травму Довбика: что произошло перед игрой с Порту

В четверг, 20 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них Рома дома принимала Порту.

Этот поединок неожиданно пропустил лучший бомбардир хозяев Артем Довбик. Несмотря на его отсутствие "волки" все же одержали победу со счетом 3:2 и пробились в следующую стадию турнира.

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Почему не сыграл Довбик

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Ромы Клаудио Раньери прокомментировал отсутствие в заявке украинского нападающего. Итальянец заявил, что это произошло из-за повреждения, однако оно не должно вывести Артема на долго из игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallorossa.

Когда он вчера бил по воротам, почувствовал легкий дискомфорт. Посмотрим завтра или послезавтра, удастся ли ему восстановиться к следующему матчу в понедельник,

– сказал Раньери.

Справка. Следующий поединок Рома проведет 24 февраля дома против Монцы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл 33 матча на клубном уровне. Он записал себе в актив 13 голов и 4 ассиста.