Рома – Порту 3:2

Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 83 – Омородион, 27, Ренш, 90+6 (ГВВ)

Удаление: Эуштакиу, 51 (Порту)

Первый матч между Ромой и Порту завершился в ничью со счетом 1:1. Во второй игре 1/16 финала Лиги Европы-2024/2025 команды разыграли путевку в следующий раунд турнира, сообщает 24 канал.

Читайте также "Посадил бы его на скамейку": итальянский журналист посоветовал Роме продать Довбыка

Тайм имени Дибалы

Римляне перед важным матчем с Порту потеряли основного игрока атакующей скамейки. Артем Довбык не смог принять участие в игре против "драконов" из-за повреждения.

Однако отсутствие украинского форварда не сильно сказалось на атакующих действиях "волков". Счет в матче открыли "драконы" благодаря усилиям Саму Омородиона.

Впоследствии в игру вступил Пауло Дибала, который смог сравнять счет в противостоянии с Порту. Через несколько минут после первого гола аргентинец отметился вторым забитым мячом и вывел Рому вперед.

Рома шагает дальше

Начало второго тайма сложилось наилучшим образом для римского коллектива. Уже через шесть минут после стартового свистка полузащитник Порту Стивен Эуштакиу получил красную карточку.

После удаления игрока "драконы" выглядели обессиленными. Рома контролировала мяч и пыталась довести игру до логического завершения. В конце матча Порту окончательно добил Никколо Пизилли – 3:1.

В компенсированное арбитром время "дракон" смогли отыграть один пропущенный мяч. Игрок Ромы Деван Рейнш отметился голом в собственные ворота. Однако этого не хватило Порту, чтобы перевести игру в экстратайм.

В итоге матч завершился победой римского коллектива. Подопечные Клаудио Раньери шагают в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют против Лацио или Атлетика Бильбо. Жеребьевка состоится 21 февраля.