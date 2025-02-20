Рома – Порту 3:2

Голи: Дібала, 35, 39, Пізіллі, 83 – Омородіон, 27, Ренш, 90+6 (ГВВ)

Вилучення: Еуштакіу, 51 (Порту)

Перший матч між Ромою та Порту завершився у нічию з рахунком 1:1. У другій грі 1/16 фіналу Ліги Європи-2024/2025 команди розіграли путівку у наступний раунд турніру, повідомляє 24 канал.

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Тайм імені Дібали

Римляни перед важливим матчем з Порту втратили основного гравця атакувальної лавки. Артем Довбик не зміг взяти участь у грі проти "драконів" через пошкодження.

Проте відсутність українського форварда не сильно позначилась на атакувальних діях "вовків". Рахунок у матчі відкрили "дракони" завдяки зусиллям Саму Омородіона.

Згодом у гру вступив Пауло Дібала, який зміг зрівняти рахунок у протистоянні з Порту. За декілька хвилин після першого голу аргентинець відзначився другим забитим м'ячем та вивів Рому вперед.

Рома крокує далі

Початок другого тайму склався найкращим чином для римського колективу. Вже за шість хвилин після стартового свистка півзахисник Порту Стівен Еуштакіу отримав червону картку.

Після вилучення гравця "дракони" виглядали знесиленими. Рома контролювала м'яч та намагалась довести гру до логічного завершення. Наприкінці матчу Порту остаточно добив Нікколо Пізіллі – 3:1.

У компенсованій арбітром час "дракон" змогли відіграти один пропущений м'яч. Гравець Роми Деван Рейнш відзначився голом у власні ворота. Однак цього не вистачило Порту, аби перевести гру в екстратайми.

У підсумку матч завершився перемогою римського колективу. Підопічні Клаудіо Раньєрі крокують у 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграють проти Лаціо або Атлетіка Більбо. Жеребкування відбудеться 21 лютого.