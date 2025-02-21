Всего на стадии стыковых поединков Лиги Европы-2024/2025 между собой сошлись 16 команд. Однако только восемь из них вышли в следующий раунд второго по силе европейского турнира, сообщает 24 канал.

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Рома без Довбика победила Порту

Центральным матчем 1/16 финала Лиги Европы-2024/2025 стал поединок между Ромой и Порту. "Волки" впервые смогли пройти "драконов" на стадии плей-офф в еврокубках.

Гений Дибалы добыл нужный результат римлянам, которые пропустили первыми. Аргентинский полузащитник за считанные минуты забил дважды, а Никколо Пизилли добил португальский коллектив. Матч завершился победой "волков" со счетом 3:2.

Настоящую рубку устроили шведский Буде-Глимт и нидерландский Твенте. Основная часть голов пришлась на конец игры, а победителя команды выявили в экстратаймах. В итоге сильнее оказались шведы – 5:2.

Все результаты матчей Лиги Европы за 20 февраля:

Буде-Глимт – Твенте 5:2

Голы: Гег, 56 (П), Гилгерс, 92 (ГВВ), Вебмангомо, 90+4, Фет, 111, Вершуерен, 114 (ГВВ) – Шевольд, 26 (ГВВ), Стейн, 90+6

Рома – Порту 3:2

Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 83 – Омородион, 27, Ренш 90+6 (ГВВ)

Галатасарай – АЗ 2:2

Голы: Осимхен, 56, Саллай, 70 – Сейя, 42, Касиус 55

ФКСБ – ПАОК 2:0

Голы: Сисотти, 30, Микулеску, 81