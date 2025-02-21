Всього на стадії стикових поєдинків Ліги Європи-2024/2025 між собою зійшлись 16 команд. Однак лише вісім з них вийшли у наступний раунд другого за силою європейського турніру, повідомляє 24 канал.

Читайте також Неймовірний перфоманс Дібали вивів Рому у наступний раунд Ліги Європи: відеоогляд матчу

Рома без Довбика перемогла Порту

Центральним матчем 1/16 фіналу Ліги Європи-2024/2025 став поєдинок між Ромою та Порту. "Вовки" вперше змогли пройти "драконів на стадії плей-оф у єврокубках.

Геній Дібали здобув потрібний результат римлянам, які пропустили першими. Аргентинський півзахисник за лічені хвилини забив двічі, а Нікколо Пізіллі добив португальський колектив. Матч завершився перемогою "вовків" з рахунком 3:2.

Справжню рубку влаштували шведський Буде-Глімт та нідерландський Твенте. Основна частина голів припала на кінець гри, а переможця команди виявили в екстратаймах. У підсумку сильнішим виявились шведи – 5:2.

Всі результати матчів Ліги Європи за 20 лютого:

Буде-Глімт – Твенте 5:2

Голи: Гег, 56 (П), Гілгерс, 92 (ГВВ), Вебмангомо, 90+4, Фет, 111, Вершуерен, 114 (ГВВ) – Шевольд, 26 (ГВВ), Стейн, 90+6

Рома – Порту 3:2

Голи: Дібала, 35, 39, Пізіллі, 83 – Омородіон, 27, Ренш 90+6 (ГВВ)

Галатасарай – АЗ 2:2

Голи: Осімхен, 56, Саллай, 70 – Сейя, 42, Касіус 55

ФКСБ – ПАОК 2:0

Голи: Сісотті, 30, Мікулеску, 81