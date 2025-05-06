Довбик прокомментировал свое будущее на фоне слухов об уходе из Ромы

Форвард сборной Украины Артем Довбик перед началом сезона-2024/2025 сменил клубную прописку. Он сразу стал основным игроком "волков" и их лучшим бомбардиром, однако все равно получает немало критики в Италии.

В последнее время начали появляться слухи, что украинец может покинуть Рому уже после дебютной кампании. В частности, назывался вариант с возвращением в Жирону.

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Реакция нападающего на слухи о трансфере

На такие разговоры отреагировал непосредственно Артем Довбик. Он был достаточно категоричным и опроверг возможность перехода в некоторые клубы, заявив, что сейчас сосредоточен на успешном окончании сезона в составе "волков", сообщает 24 Канал со ссылкой на Legioners UA.

Информация о моем возможном переходе в Жирону, Реал Сосьедад или Бешикташ – неправдива. Сейчас я сосредоточен исключительно на завершении текущего сезона. А дальше – время покажет,

– сказал Довбик.

Отметим, что в нынешней кампании Артем Довбик сыграл 44 поединка на клубном уровне. В них он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

К слову. Сейчас Рома имеет невероятную 19-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии. Такие результаты позволили подопечным Клаудио Раньери ворваться в борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Они занимают пятое место в турнирной таблице и отстают от Ювентуса лишь по дополнительным показателям.

Напомним, что в последней игре "волки" одержали минимальную победу над Фиорентиной, благодаря единственному голу Артема Довбика. За свое выступление уроженец Черкасс получил хорошую прессу в Италии.